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Hande Soral Sinema Seyircilerinin Kalbine Dokunacak

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Yönetmen koltuğunda Özer Feyzioğlu’nun oturduğu Akıldan Kalbe 20 Aralık’ta vizyona giriyor. Duygusal sahneleriyle iz bırakacak filmde Kerem Alışık ve Hande Soral baba-kız olarak seyircilerin karşısında olacak. Kerem Alışık’ın ters köşe bir karakter olan Sadık’a hayat vereceği filmde Hande Soral yaşadıklarına rağmen mücadele etmekten vazgeçmeyen ve duygularının sesini dinleyen kızı Defne’yi canlandıracak. İkilinin baba-kız performansı yüreklere dokunacak.

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