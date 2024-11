Ankara’da Festival Heyecanı Başlıyor

Bu yıl 35. yaşını kutlayacak Ankara Film Festivali yarın başlıyor. 07 – 15 Kasım 2024 tarihleri arasında Büyülüfener Kızılay Sineması’nda gerçekleşecek festival, 15 ülkeden 43 yönetmenin toplam 58 filmini sinemaseverlerle buluşturacak. Festivalin bu yılki Aziz Nesin Emek Ödülü, oyuncu, yönetmen, şair ve eğitmen Müjdat Gezen’e, Sanat Çınarı Ödülü de flüt virtüözü Şefika Kutluer’e sunulacak. Jüri başkanlığını Onur Saylak’ın yapacağı festivalin Ulusal Uzun Film Yarışması’nda 10 uzun film, Ankara prömiyerini festivalde yaparken, Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda ise 8 belgesel film, Ulusal Kısa Film Yarışması’nda 12 film yarışacak.

