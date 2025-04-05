Atilla Dorsay’ın 50 Unutulmaz Film: Bir Daha: Sinemanın Hazineleri Adlı Kitabı Remzi Kitabevi’nden Çıktı

Atillâ Dorsay’ın 50 Unutulmaz Film: Bir Daha: Sinemanın Hazineleri adlı yeni kitabı Remzi Kitabevi tarafından yayınlandı. Dorsay’ın sinema tarihine eğildiği, aylık Milliyet Sanat Dergisi yazılarından oluşan üçüncü cilt bu. Önceki iki kitap gibi yine birçok üstad ve de başyapıtları var: King Vidor, Orson Willes, William Wyler, John Huston, Howard Hawks, Joseph L. Mankiewicz gibi Amerikalılardan, Alfred Hitchcock, David Lean, Sir Laurence Oliver vb. İngilizlere… Henri Georges Clouzot, Agnes Varda, Jean Luc Godord gibi Fransızlara… Luchino Visconti, Federico Fellini gibi İtalyanlara ve daha birçoğuna. Hepsi sinemanın bir hazine olan geçmişine yolculuk.