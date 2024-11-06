4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali: Kristal Flamingolar Evcilik ve Mukadderat’ın

30 Ekim – 03 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen 4. İzmir Uluslararası Film ve Müzik Festivali, 03 Kasım 2024 Pazar akşamı yapılan kapanış ve ödül töreni ile sona erdi. Festivalin Ulusal Film Yarışması En İyi film Ödülü Ümit Ünal’ın Evcilik ve Nadim Gür’ün Mukadderat filmleri arasında paylaştırıldı. Ödülleri Reis Çelik ile Fikret Kuşkan verdi. Festival Direktörü Vecdi Sayar, konuşmasında festivalin bağımsız bir yapıya kavuşmasını, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ticaret ve Sanayi Odaları ve sinema sektörü ile ele vererek bir Vakıf oluşturmaları çağrısını yaparak, festivallerin siyaset alanındaki değişimlerden etkilenmeyeceğini söyledi.

Basın Bülteni

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Ulusal Uzun Film Yarışması:

En İyi Film Ödülü: Evcilik (Ümit Ünal), Mukadderat (Nadim Güç)

Fikret Kuşkan – Reis Çelik – Nadim Güç – Rodi Kayım



En İyi Oyuncu Ödülü: Bülent Emin Yarar (Hakkı), Serpil Gül (Döngü)

Jüri Özel Ödülü: Parmaklıklar Ardında İki Kadın (Mehmet Eryılmaz)

En İyi Özgün Film Müziği Ödülü: Ege Gür (Kayıtsız)

En İyi Ses Tasarımı Ödülü: Serkan Köseoğlu (Hakkı)

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Özel Ödülü: Döngü (Erkan Tahhuşoğlu)

Erkan Tahhuşoğlu – İris Tahhuşoğlu –

Rıza Oylum – Suzan Demir – Murat Tırpan



FİLM-YÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Erkan Tahhuşoğlu (Döngü)

Kent Konseyi Özel Ödülü: Kayıtsız (Özlem Çıngırlar)

Onur Ödülü: Mazlum Çimen

Kültürlerarası Sanat Başarı Ödülü: Andreas Sinanos

Ercan Kesal – Andreas Sinanos



Uluslararası Uzun Film Yarışması:

En İyi Uluslararası Film Ödülü: Herkes Touda’yı Seviyor (Nabil Ayouch)

Marie-Castille Mention-Schaar – Juliette Bonpoint



Jüri Özel Ödülü: Cem Karaca’nın Gözyaşları (Yüksel Aksu)

Yüksel Aksu



En İyi Müzik Ödülü: Melodi (Behruz Sebt Resul), Gloria (Margherita Vicario)

Televizyon Ödülleri:

TV Dizisi En İyi Jenerik Müziği Ödülü: Kızıl Goncalar (Ender Gündüzlü, Metin Arıgül, Can Sanıbelli)

Dijital Platform En İyi Jenerik Müziği: Magarsus (Toygar Işıklı)

En İyi Özgün Şarkı Ödülü: Hadi Kalk Gidelim – Tuğrul Eylül Cerrahoğlu (Yaz Şarkısı)

Fikret Kuşkan – Reis Çelik



Uluslararası Uzun Metraj Yarışma Jürisi

Giorgio Giampa – Andreas Sinanos – Ahmet Gürata –

Daniel Kothenschulte – Marie-Castille Mention-Schaar



Jüri Üyeleri ve Ödül Alan Sanatçılar

