İthaki Çocuk Yayınları 10 Nisan Kitapları

İthaki Çocuk Yayınları, 10 Nisan’da satışa sunacağı kitaplarını açıkladı. Joseph Kuefler’in Sarı Kepçe ile Ördek Yavrusu ve Halil Fincan’ın Yaramaz Uzaylı: Zuziba Kayboldu adlı kitapları 10 Nisan’da satışa sunulacak. Sarı Kepçe ile Ördek Yavrusu’nda, iş makineleri durmadan çalışıyor. Toprağı kazıyor, birçok şey inşa ediyorlar. Ancak inşaat alanına yolunu kaybeden bir ördek yavrusu geliyor, Turuncu Dozer’in yolunu kesiyor, Mor Mikser’in üzerine çıkıyor ve Kırmızı Vinç’in çalışmasını engelliyor. Bütün iş makineleri ondan şikâyet ederken Sarı Kepçe aynı fikirde değil. Bir müddet sonra ördek yavrusuna alışan iş makineleriyle Sarı Kepçe’yi büyük bir sürpriz bekliyor.