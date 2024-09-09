Ekrem Arslan’ın yönettiği ve Bülent Emin Yarar, Ülkü Hilal Çiftçi, Yetkin Dikinciler ile Engin Hepileri’nin oynadığı Kayıp Kamyon, 18 Ekim 2024’de ????? dağıtımıyla Sinehane tarafından vizyona çıkarılıyor.

Emekli bir zabıta memuru olan Vasıf, kızı ve damadını trafik kazasında kaybettikten sonra torunu Zeynep’e bakar. Zeynep, annesi ve babasını kaybettikten sonra iyice kendi içine dönmüş, dedesiyle samimiyetini yitirmiştir. Vasıf, ruhsatı kendisinin üzerinde olan eski kamyonunun 10 yıllık vergi borcu olduğunu öğrenir ve bu andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmaz.

Kayıp Kamyon, 18 Ekim’de Sinemalarda