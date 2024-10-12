Pırıl: Sayıların Gizemi Global Rakiplerini Geride Bıraktı

Çocuklara matematiği sevdiren çizgi dizi Pırıl, ilk sinema filmiyle 04 Ekim’de vizyona girdi. Matematiğin günlük hayattaki önemini anlatan Pırıl ve arkadaşları, hem çocukların hem de ebeveynlerin gönlünü fethetti. Çizgi film, ilk haftası bitmeden 100.000 izleyiciye ulaştı, animasyon filmleri arasında birinciliğe, tüm yapımlar arasında ise ikinci sıraya yerleşti. Sinema salonlarını dolduran sinemaseverler seyircilerin 60 bini, öğretmen ve aileleri ile birlikte gelen öğrencilerden oluşuyor.

Basın Bülteni

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