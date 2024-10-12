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Göksel Kortay’ın 60. Sanat Yılı 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Kutlandı

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BİROY Sinema Meslek Oyuncuları Birliği adına 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Göksel Kortay’a oyuncu kadrosunda yer aldığı Fidan filminin Türkiye prömiyerinin ardından 60. sanat yılını kutlayan plaket verildi. Altın Portakal adına festival direktörü Deniz Yavuz ve BİROY adına Renan Bilek’in katıldığı törende Göksel Kortay plaketini alırken seyirciler tarafından dakikalarca alkışlandı. Seyircilerinin bulunduğu salonda duygu yüklü dakikalar yaşandı.

Göksel Kortay

Renan Bilek – Göksel Kortay – Deniz Yavuz

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