Altın Portakal Kısa Film Jüri Üyesi Derya Durmaz, Son Filminin Ödüllerine Bir Yenisini Ekledi

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali devam ederken festivalin Ulusal Kısa Film Jüri üyelerinden oyuncu – yönetmen Derya Durmaz’ın yeni filmi Will You Come With Me?’ye bir ödül daha geldi. 61. Uluslararası Altın Portakal Film Festivali’nde Özel Gösterim kapsamında seyirciyle buluşan ve aynı tarihlerde Linz Kısa Film Festivali Uluslararası Yarışma bölümünde yer alan film, 08 Ekim 2024 Salı günü İtalya’nın Milano kentinde yapılan Milano Est Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü kazandı.

Basın Bülteni

