Kōhei Horikoshi tarafından yazılan süper kahraman serisinin yeni filmi My Hero Academia: You’re Next beyazperdede seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. My Hero Academia’nın son filminde, Japonya’nın cesur kahramanları, yeni bir tehditle karşı karşıya kalıyor ve dünyayı kurtarmak için Dark Might’a karşı kıran kırana bir mücadele başlıyor. My Hero Academia: You’re Next, 11 Ekim’de sinemalarda vizyona giriyor.

Basın Bülteni

