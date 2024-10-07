Nurgül Bayram’ın Yönettiği Belgesel, Gençlik Tiyatrosu 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Gösterildi

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin ilk gününde Ulusal Yarışma filmlerinden Ayşe ile Galata, Ulusal Belgesel Özel Gösterim kapsamındaki Gençlik Tiyatrosu ile Oya’nın gösterimleri sonrasında film ekipleri, izleyicilerin sorularını cevaplandırdı. Festivalin Belgesel Özel Gösterim programında yer alan Gençlik Tiyatrosu’nun AKM Perge Salonu’nda düzenlenen söyleşisinde, yönetmen Nurgül Bayram ve belgesel katılımcıları Aslı Öngören, Yasemin Arpa, Kenan Mortan soruları cevapladı.
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