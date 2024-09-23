E. L. Katz’ın yönettiği ve Samara Weaving, Nathan Stewart Jarret, Vic Carmen Sonne ile Vincent Willestrand’ın oynadığı Azrail (Azrael), 27 Eylül 2024’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Azrail (Azrael), tutsaklığından kurtulmaya çalışan bir kadının hikâyesini konu ediyor. Artık kimsenin konuşmadığı bir dünyada, kadınların liderliğindeki özel bir topluluk, hapisten kaçan Azrail adında genç bir kadının izini sürmektedir. Azrail peşindeki topluluk tarafından yakalandığında, vahşi doğada geçmişin kadim bir kötülüğüne kurban edilmeden hayatta kalmak için savaşmak zorundadır.