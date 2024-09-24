Adana Altın Koza, Ödüllerle Başladı

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, dün gece düzenlenen açılış töreni ile başladı. Gecede, Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nü Polonyalı yönetmen Jerzy Skolimowski alırken, Orhan Kemal Emek Ödülü de Muzaffer Hiçdurmaz, Güler Ökten ve Mazlum Kiper’e verildi. Festivalde bugün, yarışma heyecanı başlıyor. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda Vuslat Saraçoğlu filmi Bildiğin Gibi Değil, Adana’daki ilk gösterimini yaparken, Orhan İnce’nin ilk uzun filmi de olan Umut (Hêvî), dünya prömiyerini gerçekleştirecek. Bugün ayrıca, Jerzy Skolimowski, Aİ’nin (EO) gösterimine filmin hem senaristi hem yapımcısı olan Ewa Piaskowska’yla birlikte katılacak.