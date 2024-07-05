Afraid: Sizi Dinliyor Filminin İlk Fragmanı Yayınlandı

Gerilim filmi severlerin izlemekten keyif alacağı Afraid: Sizi Dinliyor’un ilk fragmanı ve posteri yayınlandı. Başrollerinde John Cho ve Katherine Waterston’ın yer aldığı filmde, Curtis ve ailesi devrim niteliğindeki yeni bir ev cihazını test etmek üzere seçilir: AIA adlı dijital aile asistanı. Ünite ve tüm sensörleri ve kameraları evlerine kurulduğunda akıllı evi bir sonraki seviyeye taşıyan AIA, her şeyi yapabilecek gibi görünüyor. Ailenin davranışlarını öğrenen ve ihtiyaçlarını tahmin edebilen AIA, hiçbir şeyin ve hiç kimsenin ailesinin yoluna çıkmadığından emin olabilir. Chris Weitz’in yönettiği Afraid: Sizi Dinliyor, 30 Ağustos’ta vizyonda olacak.

Basın Bülteni

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