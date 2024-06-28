Chris Weitz’in yönettiği ve John Cho, Katherine Waterston, Havana Rose Liu ile Lukita Maxwell’in oynadığı Afraid: Sizi Dinliyor (Afraid), 30 Ağustos 2024’de TME Films dağıtımıyla Sony Pictures tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, yeni bir ev cihazı olan, AIA adlı dijital aile asistanını test etmek üzere seçilen bir ailenin başından geçenleri anlatıyor. Curtis ve ailesi AIA adlı dijital aile asistanını test etmek üzere seçilir. Ünite ve kameralar evlerine kurulduğunda akıllı evi bir sonraki seviyeye taşıyan AIA, her şeyi yapabilecek gibi görünür. Ailenin davranışlarını öğrenen ve ihtiyaçlarını tahmin edebilen AIA, hiçbir şeyin ve hiç kimsenin ailesinin yoluna çıkmadığından emin olur.