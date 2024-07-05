Burak Çevik’in Yeni Filmi Hiçbir Şey Yerinde Değil, Uluslararası Prömiyerini Karlovy Vary’de Yaptı

İlk üç filmi, Tuzdan Kaide, Aidiyet ve Unutma Biçimleri ile Berlinale programlarında yer alan Burak Çevik’in, Türkiye’nin 1970’lerde yaşadığı şiddet ortamından esinlenerek çektiği yeni filmi Hiçbir Şey Yerinde Değil, uluslararası prömiyerini 58. Karlovy Vary Film Festivali’nin Proxima Yarışması’nda gerçekleştirdi. İlk üç filmiyle üst üste Berlin Film Festivali’nde yer alan yönetmen yapımcı Burak Çevik, geleneksel film yapma yöntemlerini alaşağı eden denemeleriyle tanınıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.