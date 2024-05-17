Turbo (Yönetmen: Cem Özüduru)

Cem Özüduru’nun yönettiği ve Lorin Merhart, Tanju Bilir, Burak Can Doğan ile Umut Can Çetinkaya’nın oynadığı Turbo, 31 Mayıs 2024’de A90 Pictures dağıtımıyla Sky Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Erkan ve Murat, yakın arkadaşları İbo’nun küçük kardeşi Burak’ı ertesi sabah askere uğurlamadan önce biraz eğlendirmek, bir pavyon sefası yaşatmak istemektedir. Gece şehre çökerken dört arkadaş yepyeni modifiye edilmiş, ışıklandırılmış, turbo gaz sistemi takılmış Şahin model arabaya doluşup yola çıkar. Fakat saatler ilerledikçe aralarındaki problemler giderek su yüzüne çıkacak, agresyon ve tartışma seviyeleri giderek yükselecektir.