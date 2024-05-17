Başrollerini Scarlett Johansson ve Channing Tatum’un Paylaştığı Romantik Komedi Fly Me to the Moon – Beni Ay’a Uçur’un Yeni Posteri Yayınlandı

Başrollerini Scarlett Johansson ve Channing Tatum’un paylaştığı Fly Me to the Moo – Beni Ay’a Uçur (Fly Me To The Moon) filminin yeni posteri yayınlandı. NASA’nın tarihi aya inişinin riskli zemininde geçen romantik komedi filminde NASA’nın kamuoyundaki imajını düzeltmek için getirilen pazarlama harikası Kelly Jones, fırlatma direktörü Cole Davis’in zaten zor olan görevini alt üst eder. İşler sarpa sarınca, görevin başarısız olamayacak kadar önemli olduğunu düşünen Başkan, Kelly Jones’a destek olmak üzere sahte bir aya iniş düzenlemesi talimatı verir ve geri sayım gerçekten başlar. Fly Me To The Moon – Beni Ay’a Uçur, 12 Temmuz’da vizyonda olacak.

Basın Bülteni

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