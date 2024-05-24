Turbo, 31 Mayıs 2024 Sinemalarda

Yönetmenliğini Cem Özüduru’nun üstlendiği Turbo, 31 Mayıs Cuma günü vizyona giriyor. Filmde, Erkan ve Murat, yakın arkadaşları İbo’nun küçük kardeşi Burak’ı yarın sabah askere uğurlamadan önce biraz eğlendirmek, keyiflendirmek, bir pavyon sefası yaşatmak istemektedirler. Gece şehre çökerken 4 arkadaş yepyeni modifiye edilmiş, ışıklandırılmış, turbo gaz sistemi takılmış Şahin model arabaya doluşup maceraya doğru yola çıkarlar. Fakat saatler ilerledikçe aralarındaki problemler giderek su yüzüne çıkacak, agresyon, toksiklik ve tartışma seviyeleri giderek artacaktır. Patlamaya hazır tek şeyin turbo motor olmadığı acı gerçeklerle ortaya çıkacaktır.

Basın Bülteni

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