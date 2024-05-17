Oliver Park’ın yönettiği ve Nick Blood, Emily Wisemanan, Allan Corduner ile Paul Kaye’nin oynadığı Adak (The Offering), 07 Haziran 2024’de A90 Pictures dağıtımıyla BG Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Cenaze Evi hizmeti veren babasının yanına eşiyle birlikte ziyarete giden Arthur, kendi borçlarından kurtulmak için gizlice evi ipotek ettirmeye çalışır. Hamile olan eşi Claire ve Arthur’un babası Saul’un hiçbir şeyden haberi yoktur. Ziyaretleri sırasında bedeninde kötü bir ruh saklanmış olan bir adamın defin işlemlerini Arthur üstlenir. Farkında olmadan iblisi serbest bırakır. Geri dönüşü olmayan sıra dışı ve çok korkunç olaylar herkesi etkisi altına alır.