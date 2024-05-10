Greg Berlanti’nin yönettiği ve Scarlett Johansson, Channing Tatum, Nick Dillenburg ile Anna Garcia’nın oynadığı Fly Me to the Moon – Beni Ay’a Uçur (Fly Me to the Moon), 12 Temmuz 2024’de TME Films dağıtımıyla Sony Pictures tarafından vizyona çıkarılıyor.

NASA’nın tarihi aya inişinin riskli zemininde geçen komedi filminde, NASA’nın kamuoyundaki imajını düzeltmek için getirilen pazarlama harikası Kelly Jones, fırlatma direktörü Cole Davis’in zaten zor olan görevini alt üst eder. İşler sarpa sarınca, görevin çok önemli olduğunu düşünen Başkan, Jones’a destek olarak sahte bir aya iniş düzenlemesi talimatı verir ve geri sayım gerçekten başlar.