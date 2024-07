Scarlett Johansson, Fly Me to the Moon Fotoğraf Çekiminde Messika Mücevherleri ve Asil Duruşuyla Büyüledi

Aktris Scarlett Johansson, Madrid’de Matadero Müzesi’nde Fly Me to the Moon: Beni Ay’a Uçur (Fly me to the Moon) filmi için gerçekleştirilen fotoğraf çekimine Messika mücevherleriyle katıldı. Sanatçı So Move pırlanta küpeleri ve Fiery yüzüğü ile muhteşem görünüyordu. NASA’nın tarihi aya inişinin riskli zemininde geçen komedi filminde, NASA’nın kamuoyundaki imajını düzeltmek için getirilen pazarlamacı Kelly Jones, fırlatma direktörü Cole Davis’in zaten zor olan görevini alt üst eder. İşler sarpa sarınca, görevin çok önemli olduğunu düşünen Başkan, Jones’a destek olarak sahte bir aya iniş düzenlemesi için talimat verir ve geri sayım gerçekten başlar.

Channing Tatum – Scarlett Johansson



Scarlett Johansson



Messika Mücevherleri