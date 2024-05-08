Team Paribu’dan İlham Verecek Kampanya

Team Paribu, 17 – 24 Mayıs tarihleri arasında, Türkiye’de jimnastiğin tarihini değiştiren takımın filmi Eclipse’i beyazperdeye taşıyor. Film 29 şehirdeki Paribu Cineverse Sinemaları’nda vizyonda olacak. Kampanya kapsamında, gişelerde kimliklerini gösteren öğretmen ve öğrenciler filme davetiye ile girecek ve ücretsiz orta boy mısır alacak. Filmin daha çok kişiye ulaşması için ise bilet fiyatı Paribu Cineverse Sinemaları’nda 50 lira olacak.

Basın Bülteni

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