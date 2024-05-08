Haberler

Team Paribu’dan İlham Verecek Kampanya

Yorum yapın

Team Paribu, 17 – 24 Mayıs tarihleri arasında, Türkiye’de jimnastiğin tarihini değiştiren takımın filmi Eclipse’i beyazperdeye taşıyor. Film 29 şehirdeki Paribu Cineverse Sinemaları’nda vizyonda olacak. Kampanya kapsamında, gişelerde kimliklerini gösteren öğretmen ve öğrenciler filme davetiye ile girecek ve ücretsiz orta boy mısır alacak. Filmin daha çok kişiye ulaşması için ise bilet fiyatı Paribu Cineverse Sinemaları’nda 50 lira olacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir