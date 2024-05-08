Beyaz Eşya Bu Cuma Vizyona Giriyor

Oyuncu kadrosunda Özge Yağız ve Burak Sevinç ile birlikte Ferit Aktuğ, Sarp Bozkurt, Bahtiyar Engin, Aycan Koptur, Alper Baytekin gibi tanıdığımız oyuncuların rol aldığı, senaryosunu Mehmet Suat Özkan’ın yazdığı Beyaz Eşya filmi bu Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Eskiyen buzdolaplarını yenilemek isteyen bir çiftin başına en kötü ne gelebilir ki sorusunun cevabını kahkaha dolu anlar ve renkli karakterleriyle veren filmi Hakan Eser yönetti.

Basın Bülteni

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