Dreamworks Animation’dan Vahşi Robot Filminin Teaser Afişi ve Türkçe Alt Yazılı Birinci Fragmanı Paylaşıldı

DreamWorks Animation, Peter Brown’ın New York Times en çok satan kitaplar listesinde birinci olan Vahşi Robot’un yeni bir uyarlamasıyla geliyor. Teaser afişi ve Türkçe altyazılı birinci fragmanı paylaşılan bu destansı macera, ıssız bir adaya düşen ve zorlu çevre koşullarına uyum sağlamayı öğrenmesi gereken bir robotun, Rozzum ünite 7134’ün, kısaca Roz’un yavaş yavaş adadaki hayvanlarla ilişki kurmasını ve yetim bir kaz yavrusunun evlat edinmesini konu alıyor. Kendini keşfetme üzerine güçlü bir hikâye, canlı olmanın ve tüm canlılara bağlı olmanın ne anlama geldiğinin dokunaklı bir keşfi olan Vahşi Robot (The Wild Robot) animasyon filmi, Chris Sanders tarafından yönetiliyor.

Basın Bülteni

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