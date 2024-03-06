Efe Deprem’i Kaybettik

Seksenler adlı TV dizisinde Zafer karakteriyle tanınan genç oyuncu Efe Deprem, 06 Mart 2024 Çarşamba günü, Kağıthane D100 karayolunda motosikletiyle bariyerlere çarparak 41 yaşında hayatını kaybetti. 12 Mayıs 1982 tarihinde doğan Efe Deprem, Sürgün Hayatlar, Gonca Karanfil, Yer Gök Aşk ve Eve Dönüş gibi TV dizileri ile Aşk Oyunu, Bir Gece, Veda, Evim Sensin, Sevimli Tehlikeli ve Mutluyuz gibi sinema filmlerinde oynadı. Efe Deprem, oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmaktaydı. Merhuma Tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.