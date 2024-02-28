Chris Sanders’in yönettiği ve Pedro Pascal, Stephanie Hsu, Lupita Nyong’a ile Mark Hamill’in seslendirdiği animasyon film Vahşi Robot (The Wild Robot), 15 Kasım 2024’de UIP Filmcilik dağıtımıyla Disney Pictures Türkiye tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bu destansı macera, ıssız bir adaya düşen ve zorlu çevre koşullarına uyum sağlamayı öğrenmesi gereken bir robotun, Rozzum Ünite 7134’ün, kısaca Roz’un yavaş yavaş adadaki hayvanlarla ilişki kurmasını ve yetim bir kaz yavrusunun evlat edinmesini konu alıyor. Vahşi Robot, kendini keşfetme üzerine güçlü bir hikâye, canlı olmanın ve tüm canlılara bağlı olmanın ne anlama geldiğinin dokunaklı bir keşfi.