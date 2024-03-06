Hayatımız Roman Galası Görkemli Geçti

08 Mart’da vizyona girecek olan Hayatımız Roman filminin galası Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Savaş Sancak’ın yönettiği ve Anıl Altan, Aslı Bekiroğlu, Cem Belevi, Anıl İlter, Gözde Cığacı, Dilara Büyükbayraktar, Arzu Yanardağ, Sarp Bozkurt, Şebnem Özinal’ın oynadığı film Çanakkale Lapseki’de roman mahallesinde çekildi. “Romanlara önyargı bu filmle yıkılacak” sloganıyla yola çıkılan sinema filmi bütün roman federasyonlarından tam destek gördü.

Basın Bülteni

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