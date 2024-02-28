Okan Yalabık’ın Panda Po Seslendirmesi ile Kung Fu Panda 4, 05 Nisan 2024’te Sinemalarda

DreamWorks Animation’ın sevilen Kung Fu Panda serisinin dördüncü filmi Kung Fu Panda 4, 05 Nisan 2024′te Türkiye’de vizyona girecek. İlk filminden bu yana filmin baş kahramanı Panda Po karakterini seslendiren Okan Yalabık, serinin son filminde de Panda Po’ya hayat verdi. Ünlü oyuncu Okan Yalabık’ın seslendirdiği Panda Po karakteri, izleyicileri kahkahalara boğulacakları destansı bir maceraya hazırlıyor. 2008’den beri Kung Fu Panda serisinde Panda Po’ya sesini veren Okan Yalabık, filmle ilgili heyecanını paylaştı. Kung Fu Panda serisinin çocuklara hitap eden, her yeni filminde katlanarak artıp zenginleşen güzel bir animasyon yapım olduğunu belirtti.

Basın Bülteni

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