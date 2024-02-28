Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki’nin Yönetmeni Denis Villeneuve, Ünlü Oyuncu Anya Taylor Joy ile İlgili Gerçeği Açıkladı

Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki seyirciyle buluşmaya hazırlanırken, geçtiğimiz günlerde yapılan Londra prömiyeri ortalığı karıştırdı. Ünlü oyuncu Anya Taylor Joy’un Leicester Meydanı’ndaki kum tepeli kırmızı halıda filmdeki diğer oyuncu arkadaşlarıyla birlikte poz vermesi, Joy’un filmde önemli bir karakteri canlandırdığı söylentilerini doğruladı. Başarılı oyuncunun hangi rolü canlandırdığı sır gibi saklanılmaya devam ederken, yönetmen Denis Villeneuve, New York galasında bu gizliliğin sebebini açıkladı. Hollywood’un dünyadaki en dedikoducu şehir olduğunu söyleyen yönetmen, “Bir sırrı ne kadar süre saklayabileceğimizi görmek istedim ve bunu başardık.” dedi.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

New York Prömiyerinden:

Anya Taylor Joy



Anya Taylor Joy – Souheila Yacoub – Zendaya –

Timothee Chalamet – Denis Villeneuve – Austin Butler –

Rebecca Ferguson – Josh Brolin – Florence Pugh – Lea Seydoux

