KFC’den Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki İş Birliği

KFC, evrenin geleceğini kurtaracak enerji kaynağı olan baharat için gezegenler arası verilen mücadeleleri konu alan Dune: Çöl Gezegeni Bölüm İki filmine özel KFC Spicy Menüsü’nü sevenleriyle buluşturuyor. Frank Herbert’in Dune adlı romanından esinlenilerek çekilen serinin ikinci filmi 01 Mart tarihinde vizyona giriyor. İş birliği kapsamında ‘Baharatı Yöneten Lezzet Evrenini Yönetir’ mottosundan ilhamla hazırlanan KFC Spicy Menüsü, içeriğindeki lezzetleriyle iştah kabartıyor. Hem KFC severlere hem de Dune hayranlarına keyifli bir lezzet deneyimi vadeden Özel KFC Spicy Menüsü, tüm KFC restoranlarında ve KFC mobil uygulamasında satışa sunuldu.