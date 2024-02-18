Hande Türkel’in yönettiği ve Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat ile Ezgi Gör’ün oynadığı Güneşi Söndürmem Gerek, 29 Mart 2024’de CJ ENM dağıtımıyla Sky Films – ASC Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, hayatındaki en değerli varlığı, sevgilisi Anıl’ı kaybeden Umut’un, hayatına kaldığı yerden devam etmeye çabalarken hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıp yüzleşmesini konu alıyor.

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