Emre Gül’ün Çok Satanlar Listelerinde Yer Alan Gençlik Romanı Güneşi Söndürmem Gerek Beyazperdeye Taşınıyor

Emre Gül’ün uzun süre çok satanlar listelerinde yer alan gençlik romanı Güneşi Söndürmem Gerek, sinemaya uyarlanıyor. 29 Mart’ta vizyona girecek filmin afişi yayınlandı. Hande Türkel’in yönettiği filmin kadrosunda başarılı genç oyuncular Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ile usta oyuncu Osman Alkaş yer alıyor. Çekimleri Ağustos ayı içinde Kıbrıs’ta gerçekleştirilen film, hayatındaki en değerli varlığı sevgilisi Anıl’ı kaybeden Umut’un, hayatına kaldığı yerden devam etmeye çabalarken hiç beklemediği şaşırtıcı bir gerçekle karşı karşıya kalıp yüzleşmesini konu alıyor.

Basın Bülteni

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