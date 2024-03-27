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29 Mart’ta Vizyona Girecek, Satış Rekorları Kıran Gençlik Romanından Uyarlanan Güneşi Söndürmem Gerek Filminin Galası Gerçekleşti

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Emre Gül’ün aynı adlı çok satan gençlik romanı serisinden sinemaya uyarlanan Güneşi Söndürmem Gerek, 29 Mart’ta izleyicileriyle buluşmak için gün sayıyor. Hande Türkel’in yönettiği filmin galası dün akşam Atlas 1948 Sineması’nda yapıldı. Galaya Erdal Beşikçioğlu, Alina Boz, Umut Evirgen, Eylül Tumbar, Enes Koçak, Sümeyye Aydoğan, Caner Topçu, Ahmet Haktan Zavlak ve İlker Kızmaz gibi isimler katıldı.

Ahmet Haktan Zavlak / Caner Topçu

Emre Gül / Eylül Tumbar

İlker Kızmaz / Sümeyye Aydoğan

Emre Oskay – Timur Savcı

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