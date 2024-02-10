İstanbul’da Kral Şakir Rüzgârı

Türkiye’nin sevilen çizgi karakteri Kral Şakir, son filmi Kral Şakir: Devler Uyandı ile Vadistanbul’da düzenlenen etkileyici galada sinemaseverlerle buluştu. Filmin ilk galasına ev sahipliği yapan Vadistanbul’da renkli, eğlenceli anlar yaşandı. Sanat, eğlence ve sinema dünyasının sevilen isimleri galaya renk kattı. Kral Şakir’in yaratıcısı Varol Yaşaroğlu, “İstanbul’daki yoğun ilgi beni mutlu etti. Kral Şakir evrenini yaratırken amacım çocukları eğlendirmek ve aynı zamanda onlara sürdürülebilirlik, akran zorbalığı, büyüklere saygı gibi konularda farkındalık kazandırmaktı. Bugün, bu amacın gerçekleştiğini görmek beni çok gururlandırdı.” dedi.

Basın Bülteni

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Vural Yaşaroğlu

