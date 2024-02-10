Tetikçi (Yönetmen: Pierre Morel)

Pierre Morel’in yönettiği ve John Cena, Alison Brie, Juan Pablo Raba ile Christian Slater’in oynadığı Tetikçi (Freelance), 08 Mart 2024’de Bir dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Özel kuvvetler askeri olan Mason, ordudan emekli olmuştur fakat sivil hayatın rutinini çok sıkıcı bulmaktadır. Tam bu dönemde bir Güney Amerika ülkesinin devlet başkanıyla röportaj yapmaya gidecek ünlü gazeteci Claire’in güvenliğini sağlaması teklif edilir. Fakat ikili röportaj için oradayken ülkede bir ayaklanma çıkar. Bir eski asker, bir gazeteci ve acımasız bir ülke lideri bu karmaşayı sonlandırmak için güçlerini birleştirip bir ekip olurlar.