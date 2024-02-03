Haluk Can Dizdaroğlu ile Berk Tokay’ın yönettiği ve Atilla Şendil, Mustafa Oral, Didem Atlıhan ile Emre Turanlı’nın seslendirdiği animasyon film Kral Şakir: Devler Uyandı, 16 Şubat 2024’de CJ ENM dağıtımıyla Grafi 2000 Prodüksiyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ünlü bir teknoloji firması elektronik cihazları mobil hale getirilerek, yapay zekâ ile hareket edebilecekleri sistem geliştirir. Şakir ve ailesi bu firmanın yaptığı ürünlere hayranlık duyarlar. Şirketin sahibi Harun adındaki yatırımcı, geçmişte Şakir’in babanesi olan Arkeolog Seniha’nın önderliğinde keşif gezileri düzenler ve tarih öncesine ait bir taşı ortaya çıkarır.