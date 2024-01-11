TRT ortak yapımı Tay 2: Ebabil Takımı filminin galası gerçekleşti. TRT Yönetimi ve film ekibinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Gösterim öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol geçen yıl vizyona giren Tay filminin ilkinin gişede yüksek bir performans gösterdiğini aktararak, Tay 2: Ebabil Takımı’nın bu hafta sinemalarda vizyona girmesiyle başarıyı başka bir seviyeye taşımasını beklediklerini ifade etti.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.