Cem Karaca’nın Gözyaşları, Yeni Afiş Yayınlandı, Müzik Tutkusu Afişte

26 Ocak Cuma günü vizyona girecek Cem Karaca’nın Gözyaşları filminden yeni afiş yayınlandı. Cem Karaca’nın şarkı söyleme tutkusunu vurgulayan afiş, 70 x 100 afiş tasarım firmasından Emre Erdem imzası taşıyor. Birçok sinema filmi ve televizyon dizisi afişinde imzası bulunan ödüllü tasarımcı Emre Erdem, “Filmin afişinde sanatçının müziğe olan tutkusunu ön plana çıkartmaya gayret ettik. Fonda kullandığımız plak görseline de hayatında yeri olan karakterleri konumlandırdık. Milyonları büyüleyen şarkıları ve etkileyici yaşam öyküsü ile Cem Karaca ikonik bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Sinemalarımızda afişimizi görmek için sabırsızlanıyoruz.” dedi.

Basın Bülteni

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