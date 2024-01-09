Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması Ödül Töreni

Sabancı Vakfı’nın, toplumsal sorunlara sinema yoluyla dikkat çekmek amacıyla 2016 yılından bu yana gerçekleştirdiği Kısa Film Yarışması’nda 8. yıl geride kaldı. “Su Krizi” teması ve “Kısacası Susuzluk Çekiyoruz” sloganıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 8. Kısa Film Yarışması’nda, gezegenimizi ve insanlığı tehdit eden su krizinin önemine vurgu yapmak, bekleyen sorunlara ayna tutmak ve alışkanlıkların değişmesi için referans olmak amacıyla bu yıl konuya dikkat çekildi. Yarışmada dereceye giren filmler Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde, 17 Ocak Çarşamba akşamı Sabancı Center’da düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak.

Basın Bülteni

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