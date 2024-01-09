İyi Bir Aile Değiliz Filminin Afişi Yayınlandı, İşte Her Biri Farklı Karakterdeki O Aile

Yapımı Olympos Films’e, yapımcılığı Mustafa Sönmez’e ait sezonun en ilginç aile hikâyesini anlatan, ortak yapımcılığını Dilek Aydın, Sinan Eczacıbaşı ve Alihan Yalçındağ’ın üstlendiği İyi Bir Aile Değiliz seyircisiyle buluşmak için gün sayıyor. 09 Şubat 2024 Cuma günü sinemalarda gösterime girecek olan filmin afişi yayınlandı. Yönetmenliğini Haki Biçici’nin üstlendiği, babalarının beklenmedik ölümüyle kendilerini bir anda enteresan olaylar içerisinde bulan bir ailenin hikâyesini beyazperdeye taşıyacak filmin afişinde Kaan Yıldırım, Erkan Kolçak Köstendil, Sarp Apak, Derya Karadaş, Şinasi Yurtsever aile üyeleri olarak yer alıyor.

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