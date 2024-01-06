Jason Statham’ın 2024 Yılındaki İlk ve Tek Aksiyon Filmi The Beekeper, Dünyayla Aynı Anda Türkiye’de

Uzun süredir merak edilen Jason Statham’lı 2024’ün ilk büyük aksiyon filmi The Beekeper – Arıcı: Ölüm Kovanı filmi dünyayla aynı anda Türkiye’ye geliyor. David Ayer’in yönetmenliğindeki film, Ayer ve Statham’ı ilk kez bir araya getiriyor ve yoğun çatışma sahneleri, yakın dövüşler, araba kovalamaları ve şiddet sahneleri ile ön plana çıkıyor. Filmin başrolünde Hollywood ve hatta dünya sinemasında aksiyon filmlerinin vazgeçilmez isimleri arasında gösterilen Jason Statham yer alıyor. Statham, filmdeki rolü için dublör kullanmadı, ilk kez bir arıcı kostümü giyerek arılarla boğuşan oyuncu, çekim boyunca hiçbir arı tarafından sokulmayarak bu rolün de üstesinden gelmeyi başardı.

Basın Bülteni

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