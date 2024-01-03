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Atatürk II, İlk Kez 05 Ocak’ta Sinemalarda, Saner Ayar: Tüm Engellemelere Rağmen Yürüyelim Arkadaşlar

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Atatürk II 1881 – 1919 filmi, 05 Ocak’ta sinemalarda gösterilmeye başlanacak. Gösterim öncesi  basın toplantısında konuşan Yapımcı Saner Ayar, 1. film için bazı ülkelerdeki gala mekânlarının, lobi faaliyetleri nedeniyle çekildiklerini hatırlattı, “Ama biz durmadık. İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Danimarka, İsviçre, İsveç, Hollanda, Avustralya, Azerbaycan’ın yanı sıra Kosova’da ve Orta Doğu bölgesinin de içinde olduğu 5 kıtada 30’dan fazla ülkede filmimiz gösterildi.” dedi.

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