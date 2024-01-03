Haberler

Başkan’a Yakışır Gala

Yorum yapın

Başkan filminin galası önceki gün Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda gerçekleştirildi. Film ekibinin, tüm oyuncuların ve kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı gecede, kahkahalar havada uçuştu. Uzun zamandır özlenen farklı bir komedi filmiyle buluşan davetliler, filmi yoğun tezahürat, bol kahkaha ve mutluluk gözyaşları dökerek izlediler. Tüm oyuncular filmi ilk kez gala gecesinde seyrederken, sonunda da birbirlerini kucaklayarak tebrik etmeyi ihmal etmediler.

Atilla Dorsay – Leman Dorsay – Şerif Sezer

Büşra Pekin – Necip Memili – Diren Polatoğulları –
Nursel Köse – Bülent Çolak

Diren Polatoğulları – Atilla Dorsay

Diren Polatoğulları – Nursel Köse

Nursel Köse – Atilla Dorsay

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir