Başkan’a Yakışır Gala

Başkan filminin galası önceki gün Levent Paribu Cineverse Kanyon Sineması’nda gerçekleştirildi. Film ekibinin, tüm oyuncuların ve kalabalık bir davetli topluluğunun katıldığı gecede, kahkahalar havada uçuştu. Uzun zamandır özlenen farklı bir komedi filmiyle buluşan davetliler, filmi yoğun tezahürat, bol kahkaha ve mutluluk gözyaşları dökerek izlediler. Tüm oyuncular filmi ilk kez gala gecesinde seyrederken, sonunda da birbirlerini kucaklayarak tebrik etmeyi ihmal etmediler.

Basın Bülteni

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Atilla Dorsay – Leman Dorsay – Şerif Sezer



Büşra Pekin – Necip Memili – Diren Polatoğulları –

Nursel Köse – Bülent Çolak



Diren Polatoğulları – Atilla Dorsay



Diren Polatoğulları – Nursel Köse



Nursel Köse – Atilla Dorsay

