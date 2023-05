Aşkın Bununla Ne İlgisi Var?

Shekhar Kapur’un yönettiği ve Lily James, Shazad Latif, Emma Thomson ile Shabana Azmi’nin oynadığı ? (What’s Love Got to Do with It?), 19 Mayıs 2023’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Sonsuz aşkı bulmak mümkün müdür? Belgeselci ve “arkadaşlık uygulamaları” bağımlısı olan Zoe, sürekli yanlış kişileri seçmektedir. Zoe’nun çocukluk arkadaşı ve aynı zamanda komşuları olan Kâzım için ise sonsuz aşkın sırrı basittir: Ailesinin izinden giderek görücü usulü evlenmek. Zoe, Londra’dan Lahor’a uzanan, görücü usulü evlilik hikâyesini filme alırken bir taraftan da aşkı bulmanın yolları hakkında değişik ve farklı bir bakış açısı kazanır.