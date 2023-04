Coldplay – Music of the Spheres: Live at River Plate, 19 ve 23 Nisan’da Sadece Sinemalarda

Coldplay grubu yönetmen kurgusuyla beyazperdeye geri dönüyor. Coldplay’in Buenos Aires River Plate Stadyumu’nda on gece üst üst kapalı gişe verdiği bu konser filmi, BAFTA ödüllü ve Grammy adayı yönetmen Paul Dugdale’in çektiği ve daha önce görülmemiş görüntüler de dâhil olmak üzere çarpıcı görseller içeriyor. Işıklar, lazerler, havai fişekler ve The Times’ın “şimdiye kadarki en büyük canlı müzik şovu” olarak müjdelediği konserde ekranı dolduruyor. Filmde Yellow, Fix You, Viva La Vida, My Universe ve A Sky Full Of Stars gibi klasik hitlerin yanı sıra, rekor kıran single’ı The Astronaut’un ilk canlı çıkışıyla BTS’den Jin de dâhil olmak üzere tanınmış yıldız konuk oyuncular yer alıyor.

Basın Bülteni

