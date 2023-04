Paul Dugdale’nin yönettiği ve Chris Martin, Jin, Jon Buckland, Will Champion ile Guy Berryman’ın oynadığı Coldplay – Music Of The Spheres: Live At River Plate, 19 Nisan 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla CGV Mars Dağıtım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Daha önce hiç görülmemiş kamera arkası görüntüleri ve röportajlarla, misafir sanatçılar BTS grubundan Jin H.E.R. ve Coldplay’in Buenos Aires’teki River Plate Stadyumu’ndaki turunu izleyin.