Muhteşem Bir Aşkın Hikâyesi Grabuna Geliyor

Yapımcılığını Çekirdek Yapım Alper Aksoy’un üstlendiği uygulayıcı yapımcılığını ise Kutsal Damacana filminden tanıdığımız Atıf Erdoğan’nın yaptığı Grabuna filminin oyuncuları okuma provasında bir araya geldi. Farklı senaryosu ile oldukça ilgi çekeceğe benzeyen filmin senaryosu Ergin Kılıkçıer’e ait iken filmin yönetmen koltuğunda ise Tolga Savu oturuyor. Film, 1960 yıllarında Ankara’dan Edirne Keşan’ın Grabuna kasabasına, yaşadığı büyük hayal kırıklıkları sonucu tayinini isteyen arkeolog Önder’in geldiği müzeyi envantere geçirmek için çalışmalara başladığı sırada prensesleri andıran bir güzelliği olan İpek’le karşılaşmasını ve onunla yaşadığı büyük aşkı konu alıyor. Grabuna kasabasının tarihi atmosferinde çekilecek olan filmin oyuncu kadrosu ise oldukça dikkat çekiyor.

Basın Bülteni

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