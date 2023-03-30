Yılın En Havalı Filminden İlk Kareler Yayınlandı: Hava Muhalefeti, BKM Yapımı ile 14 Nisan’da Sinemalarda

Başrollerini Ali Sunal ile Doğa Rutkay’ın paylaştığı, Murat Kepez’in yönettiği, senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak’ın birlikte kaleme aldığı komedi türündeki Hava Muhalefeti filminden ilk kareler yayınlandı. Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ege Kökenli, Burak Hakkı, Ali Yoğurtçuoğlu, Kemal Uçar, Kerem Atabeyoğlu, Bülent Seyran, Ünal Yeter, Kadir Polatçı, Mekin Sezer, Mazlum Çimen, Aziz Aslan gibi sevilen ve değerli isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.