Kuralsızlar (Yönetmen: Sang Yong Lee)

Sang Yong Lee’nin yönettiği ve Ma Dong Seok, Son Sukku, Choi Guy Hwa ile Park Ji Hwan’ın oynadığı Kuralsızlar (Beomjoidosi 2 – The Roundup), 28 Nisan 2023’de CGV Mars Dağıtım dağıtımıyla Siyah Beyaz Movies tarafından vizyona çıkarılıyor.

Geumcheon Polisinin Büyük Suçlar Birimi’ne, Vietnam’a kaçan bir kaçağı ülkesine geri gönderme görevi verilir. Polis Ma Seok Do, zanlının teslim olma ve ardından Kang Hae Sang adlı korkunç bir katil tarafından işlenen suçları ortaya çıkarma isteğinde bir terslik olduğunu fark eder. Ma ve birimi, iki ülkede teferruatlı araştırmalarına başlar ve Kang’ın geride bıraktığı kanlı ekmek kırıntılarını takip eder.